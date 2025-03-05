В Санкт-Петербурге пассажир троллейбуса погиб в ходе конфликта с кондуктором

Пассажир троллейбуса в Санкт-Петербурге скончался во время конфликта с кондуктором. Последний пытался угомонить буйного пассажира. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел вечером 4 марта в салоне троллейбуса № 32 на пересечении Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда, сообщает региональный полицейский главк. Прибывший на место полицейский наряд обнаружил в троллейбусе труп 55-летнего пассажира.

По информации правоохранителей, в 22:30 в троллейбус вошел буйный мужчина и начал стучать в стекло к кондуктору. «72-летний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал пока тот не перестал подавать признаков жизни», – говорится в сообщении.

Кондуктора доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. Причина смерти пассажира устанавливается.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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