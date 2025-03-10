Житель Ленобласти обнаружил скелет человека на своем участке

Житель Ленинградской области обнаружил на своем участке скелет человека в ботинках. Правоохранительные органы проводят проверку.

31-летний мужчина из поселка Павлово обратился в полицию и сообщил, что нашел скелетированные останки человека на своем участке.

На место прибыли правоохранители и изъяли скелет в ботинках. Установить пол и возраст погибшего сможет только экспертиза. Обнаруженные останки направили в морг.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube