Девочка отдала мошенникам более 7 млн рублей из родительского сейфа

В Ленинградской области полиция расследует мошенническую схему, в которую попала школьница. 13-летняя девочка отдала злоумышленникам почти 7,5 млн рублей из родительского сейфа. Об этом сообщил региональный главк МВД РФ.

По информации правоохранителей, 10 марта об инциденте сотрудникам полиции Ломоносовского района сообщила 41-летняя директор логистической компании. Женщина рассказала, что ее 13-летней дочери через мессенджер Telegram звонили неизвестные и, запугав тем, что ее родители якобы могут сесть в тюрьму, вынудили передать деньги курьеру.

В итоге школьница взяла из родительского сейфа 1 млн рублей, 50 тыс. долларов США, 20 тыс. евро. Затем она села в заранее вызванное ей такси и передала деньги неизвестной женщине, с которой встретилась на парковке у гипермаркета на Гостилицком шоссе.

Ущерб составил 7 млн 420 тыс. рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливаются все причастные, втянувшие школьницу в криминальную схему.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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