В Петербурге женщина умерла после липоксации, возбуждено уголовное дело

В одной из клиник Санкт-Петербурга пациентка умерла после пластической операции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

По информации ведомства, женщину прооперировали 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе. В послеоперационном периоде жалоб на самочувствие пациентка не высказывала, но ночью 5 марта госпитализировали в другое медучреждение в тяжелом состоянии. Женщине проводились реанимационные мероприятия, но врачи не смогли ее спасти.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз.

По сведениям телеграм-канала «Mash на Мойке», 56-летней женщине проводили липоксацию в клинике «Балтмед». Согласно документам, причиной смерти пациентки стала закупорка легочной артерии после операции, утверждается в сообщении.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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