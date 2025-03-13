В Ленобласти школьник ограбил МФО и магазин

В Ленинградской области подросток за час ограбил микрофинансовую организацию и магазин. Малолетнего налетчика удалось оперативно задержать. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Накануне вечером в городе Кингисепп вооруженный ножом и в маске юноша ворвался в офис МФО и забрал из сейфа 33 тысячи рублей, после чего скрылся. Через час в полицию поступило сообщение об ограблении магазина, там преступник унес из кассы 5 тысяч рублей.
«Полицейскими оперативно, в ходе розыскных мероприятий, у дома 14 по Крикковскому шоссе подозреваемый в этих преступлениях был задержан. Налетчиком оказался 15-летний восьмиклассник местной школы», – сказали в пресс-службе ГУМВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подросток находится в отделении полиции.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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