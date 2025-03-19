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Среда, 19 марта 2025, 13:40 мск

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В Петербурге школьный бухгалтер наняла киллера для соседки

В Санкт-Петербурге главного бухгалтера школы подозревают в попытке заказного убийства. Она хотела расправиться с соседкой.

Как сообщает телеграм-канал «Mash», 59-летняя женщина часто ссорилась с живущей по соседству пенсионеркой. Дважды она жаловалась в полицию, но ситуация не менялась.

Тогда главбух поговорила с мужчиной, который попрошайничал у Александро-Невской лавры, и предложила ему убить соседку за вознаграждение. «Киллер» тут же направился в полицию и обо все рассказал.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Вину она не признает.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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