Тысяча штрафов и одно уголовное дело: в Петербурге прошел рейд по электровелосипедистам

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции провели масштабную операцию «Электровелосипед». В результате за нарушения ПДД были оштрафованы около тысячи водителей, а один из них попытался дать взятку.

Полицейский рейд проводился в северной столице с 10 по 14 марта. За этот период в городе зафиксировали девять ДТП с участием электровелосипедов, в которых пострадали три человека.

«По итогам мероприятия из 1,5 тысячи проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено почти 1 тысяча. При этом подавляющее большинство из них оказались курьерами служб доставки», – сообщили в ГАИ.

В отношении одного из курьеров, остановленного в Московском районе, возбудили уголовное дело после того, как он попытался дать инспектору ДПС взятку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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