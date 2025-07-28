До конца года мигранты в такси Питера работать не смогут

В Санкт-Петербурге до конца текущего года будет действовать запрет на прием на работу в такси мигрантов. Соответствующее постановление размещено на портале правительства города.

«Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан Российской Федерации», – говорится в пояснении.

Для хозяйствующих субъектов предусмотрен трёхмесячный переходный период, в течение которого они смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников для осуществления своей деятельности по указанному ОКВЭД.

«Введение запрета на указанный временной период (до конца 2025 года) позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году», – сообщается в документе.

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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