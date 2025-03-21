В Карелии три человека погибли при взрыве газового баллона в бане

В Карелии произошел пожар в бане. В результате три человека погибли, еще двое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ЧП случилось в деревне Сибово в Медвежьегорском районе. В частной бане на берегу Великой губы Онежского озера произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона.

Три человека погибли от полученных травм. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в Медвежьегорскую ЦРБ. Решается вопрос об эвакуации пострадавших на вертолете в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербург, уточнили в министерстве здравоохранения Карелии.

«Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели трех мужчин в результате пожара», – говорится в сообщении СКР. Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube