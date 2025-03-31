Житель Мурманска открыл стрельбу по полицейским

В Мурманске задержали жителя, который забаррикадировался на крыше многоэтажки и открыл стрельбу по правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня ночью очевидцы сообщили о стрельбе у дома №10 по проспекту Кольскому. Мужчина находился на крыше и вел огонь из двух ружей по экипажу ППС.

«В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен. Пострадавших нет», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным телеграм-канала «Mash», стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он забаррикадировался на крыше колючей проволокой, а потом облил вход и кровлю бензином. В результате штурма мужчина получил тяжелое ранение в голову, сейчас он находится в реанимации.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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