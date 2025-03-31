В Петербурге четверо подростков отравились лекарствами

В Санкт-Петербурге четыре подростка попали в больницу из-за отравления лекарственными препаратами. Полиция проводит проверку.

Группа подростков гуляла по центру города, когда одному из них стало плохо. 18-летнего юношу госпитализировали с подозрением на отравление лекарственным препаратом.

Позднее в больницу с аналогичными симптомами попали две школьницы 15 и 16 лет и еще один молодой человек. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку. Выясняется, где подростки приобрели лекарственные средства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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