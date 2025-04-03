Три человека пострадали при пожаре на Онежском судостроительном заводе

В Петрозаводске произошел пожар на Онежском судостроительном заводе. По предварительным данным, пострадали три человека.

Сообщение о пожаре в производственном боксе Онежского судостроительного завода поступило сегодня утром. На месте работают экстренные службы.

Предположительно, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Двое рабочих госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до трех.

К тушению привлекли более 40 человек и 12 единиц техники, уточнили в региональном управлении МЧС. Площадь возгорания составляет 1500 кв. м.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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