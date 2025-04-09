В корюшке из Финского залива обнаружили опасных для человека ленточных червей

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга в связи со стартом в северной столице сезона корюшки предупредило об обнаружении ленточных червей в рыбе из Финского залива.

«При исследовании пробы от партии корюшки, выловленной в западном рыбохозяйственном бассейне Финского залива, обнаружены возбудители дифиллоботриоза Difillobotrium dendriticum», – говорится в сообщении ведомства.

Этот возбудитель опасен для человека, и при недостаточной термической обработке рыбы способен вызвать гельминтоз – дифиллоботриоз. Данное заболевание сложно диагностировать и требует серьезного лечения.

Зараженная паразитами рыба признается условно годной и может быть выпущена в реализацию только после обеззараживания посредством замораживания при температуре минус 18 градусов не менее 48 часов, отметили в ведомстве.

В Управлении ветеринарии призвали граждан покупать корюшку только в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов. При покупке рыбы в сомнительных местах перед приготовлением следует ее заморозить в указанном выше режиме.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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