Трое петербуржцев попали в реанимацию после взрыва самогонного аппарата

В Санкт-Петербурге три человека госпитализированы в реанимацию после взрыва самогонного аппарата в многоэтажном жилом доме в Колпино.

Инцидент произошел ночью в двухкомнатной квартире на улице Братьев Радченко, сообщает 78.ru. После взрыва самогонного аппарата вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 26 квадратных метров.

В результате происшествия пострадали трое жильцов. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в ожоговую реанимацию, уточняет телеграм-канал Mash. У пострадавших диагностированы ожоги 40% поверхности тела. Кроме того, у них выявили ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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