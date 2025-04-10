В больнице Санкт-Петербурга пациент устроил стрельбу

В Санкт-Петербурге в ходе конфликта двух пациентов произошла стрельба. Пострадал один человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел около полуночи в Невском районе. В полицию поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в приемном отделении больницы на улице Солидарности.

«Прибывшими незамедлительно на место полицейскими установлено, что в палате на 7-м этаже медучреждения 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в своего 34-летнего обидчика из револьвера «Бульдог»», – говорится в сообщении.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Стрелявшего задержали и доставили в отделение полиции. Проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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