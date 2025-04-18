В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге 71-летняя женщина стала жертвой мошенников. Пенсионерка продала квартиру и перевела деньги на «безопасный счет».

Накануне в полицию Выборгского района города обратилась жительница одного из домов на Северном проспекте. Она сообщила, что в период с 4 февраля по 17 апреля ей по телефону звонили неизвестные, которые убеждали, что якобы мошенниками похищены ее персональные данные, и для сохранения сбережений деньги необходимо перевести на другие, «безопасные» счета. После этого звонки от неизвестных продолжились, женщину убеждали, что под угрозой ее квартира.

В результате пенсионерка продала свою квартиру, а полученные 21 млн рублей перевела на якобы безопасный счет, сообщили в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube