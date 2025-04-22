Школьник отдал мошенникам сейф родителей с 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге 13-летний мальчик отдал неизвестным сейф родителей с почти 10 млн рублей. Школьник стал жертвой телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По предварительным данным, телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, запугали мальчика, обвинив его в помощи ВСУ, и заставили выполнять их указания. Мошенники несколько дней «обрабатывали» школьника и убедили его взять из сейфа родителей наличные и внести их через банкомат на счет третьих лиц. Мальчик перевел злоумышленникам 350 тыс. рублей.

Затем мошенники заставили школьника передать им для внесения на «безопасный» счет все имеющиеся дома денежные средства. Мальчик взял из дома пятикилограммовый сейф, в котором лежало почти 10 млн рублей, и передал его курьеру у одного из домов по улице Александра Матросова.

В настоящее время правоохранители разыскивают аферистов. Прокуратура Выборгского района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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