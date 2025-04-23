В Ленобласти школьнице сломали ногу во время сеанса массажа

В Ленинградской области массажист сломал ногу восьмилетней девочке. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в деревне Юкки. 53-летний мужчина принимал пациентов на дому и во время одного из сеансов сломал бедренную кость восьмилетней посетительнице.
Отец пострадавшей обратился в полицию. Правоохранительные органы провели проверку, выяснилось, что какого-либо профильного образования у массажиста не было, курсы он также не заканчивал.
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчину задержали и после допроса отпустили под обязательство о явке.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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