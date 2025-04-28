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Понедельник, 28 апреля 2025, 14:33 мск

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Петербуржец подстрелил соседа на дереве, перепутав его с птицей

Житель Санкт-Петербурга случайно подстрелил соседа по даче, перепутав его с птицей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел в Тверской области. Охотник направился в лес, увидел на дереве с силуэт и решил, что это птица. Мужчина дважды выстрелил дробью и попал в человека.

Оказалось, что дереве был сосед стрелка. В результате мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ).

Отмечается, что охотник владеет ружьем на законных основаниях, он полностью признал свою вину, очень переживал из-за случившегося и раскаялся в содеянном. При этом пострадавший сосед претензий к петербуржцу не имеет.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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