В Петербурге иномарка влетела в припаркованную фуру – трое погибших

В Санкт-Петербурге три человека погибли при столкновении иномарки с припаркованном грузовиком. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

ДТП произошло в ночь на 5 мая у дома №63 по проспекту Большевиков. По предварительной информации, 54-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в припаркованный на краю проезжей части грузовик MAN. Фура стояла без нарушения ПДД, водителя в ней не было.

В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира, 47-летний мужчина и женщина, скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube