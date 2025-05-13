В Ленобласти 3-летняя девочка умерла, отравившись картошкой фри из кафе

В городе Лодейное Поле Ленинградской области трехлетняя девочка скончалась, поев картошку фри из кафе. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил Следственный комитет. По предварительным данным следствия, ребенок умер от отравления продуктами питания.

9 мая девочка с отцом зашли в кафе на улице Гагарина. По данным тг-канала «78.ru», ребенок съел порцию картофеля фри. Вскоре ей стало плохо, а к вечеру состояние девочки ухудшилось – поднялась высокая температура, начались рвота и понос. Ночью малышке стало хуже, мать вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась из-за второго малолетнего ребенка.

На следующий день родители снова вызвали врачей. Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии. Оттуда ее планировали доставить санавиацией в инфекционное отделение. Но состояние ребенка ухудшилось и, несмотря на предпринятые врачами реанимационные действия, малышка спустя несколько часов скончалась.

В связи с гибелью ребенка после посещения кафе возбуждено уголовное дело по п.п. «б, в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По уголовному делу изъята документация, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти ребенка.

Работа кафе, в котором обедала девочка, с учетом выявленных нарушений приостановлена.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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