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Среда, 14 мая 2025, 12:00 мск

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В Калининградской области контрабандистка пыталась вывезти за рубеж технику РЭБ

В Калининградской области поймали контрабандистку, которая пыталась вывезти за рубеж высокотехнологичное оборудование радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

«Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза высокотехнологичного оборудования радиоэлектронной борьбы, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники, с сокрытием его от таможенного контроля», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов»). Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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