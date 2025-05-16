российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 мая 2025, 14:57 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Житель Калининградской области делал фото военной техники и хотел отправить их СБУ

В Калининградской области задержали мужчину, который фотографировал передвижение колонны военной техники и стратегически важных объектов на ее пути. Он собирался передать снимки спецслужбам Украины.

«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1963 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности», – говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Мужчина проследил за передвижением колонны военной техники, а также запечатлел все на фото. Кроме того, он осуществлял фотосъемку стратегически важных объектов на территории Калининградской области.

Правоохранители установили, что полученные снимки подозреваемый собирался передать «неустановленному представителю иностранной организации, действующей под контролем украинских спецслужб».

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,