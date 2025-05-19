В Петербурге два человека погибли при столкновении мотоцикла и машины полиции

В Санкт-Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль. В результате два человека погибли.

ДТП произошло на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы. Водитель мотоцикла столкнулся с патрульным автомобилем полиции.

«В результате дорожно-транспортного происшествия его пассажир и водитель мотоцикла скончались», – сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», – добавили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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