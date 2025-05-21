российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 мая 2025, 14:54 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией

Финские власти решили усилить ограждение на границе с Россией, которое планируется возвести в 2026 году. Высоту забора увеличат на один метр и установят камеры слежения. Об этом сообщают местные СМИ.

Ограждение протяженностью 200 километров будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные пропускные пункты. Изначально забор планировалось построить высотой три метра, затем его увеличили на полметра, а теперь решили остановиться на 4,5 метра.

«Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него», – рассказал телеканалу Yle представителя проекта строительства забора в Юго-Восточной Финляндии подполковник Эса Вейкканен.

Кроме того, на заборе установят камеры, оснащенные искусственным интеллектом, которые смогут различать людей и животных.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Европа

В Италии 97 мафиози арестовали в рамках крупной спецоперации / Евросоюз решил отменить все экономические санкции против Сирии / План западных спонсоров Киева «с треском провалился» – Захарова / МИД России оценивает санкции ЕС как ультиматум / Глава Госдепа указал на нежелание Европы остановить конфликт на Украине / Страны ЕС договорились о создании фонда для закупок вооружений / Президент Сербии констатировал крах коллективного Запада / ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Европа, В мире, Россия, Европа,