Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией

Финские власти решили усилить ограждение на границе с Россией, которое планируется возвести в 2026 году. Высоту забора увеличат на один метр и установят камеры слежения. Об этом сообщают местные СМИ.

Ограждение протяженностью 200 километров будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные пропускные пункты. Изначально забор планировалось построить высотой три метра, затем его увеличили на полметра, а теперь решили остановиться на 4,5 метра.

«Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него», – рассказал телеканалу Yle представителя проекта строительства забора в Юго-Восточной Финляндии подполковник Эса Вейкканен.

Кроме того, на заборе установят камеры, оснащенные искусственным интеллектом, которые смогут различать людей и животных.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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