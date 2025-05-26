Житель Ленобласти поджег склад волонтерского штаба

В Ленинградской области сгорел склад волонтерского штаба. По подозрению в поджоге задержан местный житель.

Пожар произошел на складе в городе Подпорожье, который находится примерно в 250 км от Санкт-Петербурга, между Ладожским и Онежским озерами. Огонь повредил собранное волонтерами обмундирование для военных, посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области, закупленную технику.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские установили, что вероятной причиной возгорания стал поджог. Оперативники задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель.

По словам главы волонтерского штаба Татьяны Догадиной, уже завтра волонтеры начнут уборку в помещении и как можно скорее постараются собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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