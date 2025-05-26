В Калининграде задержали шестерых россиян за работу на спецслужбы Украины

В Калининграде задержали шестерых граждан России, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Россияне были задействованы в мошеннических схемах, организатором которых «являлся представитель спецслужб Украины, осуществлявших перенаправление телефонных вызовов через интернет в мобильные сети».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и ч. 3 ст. 272.1 УК РФ («Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения»).

Отмечается, что мошенники использовали СИМ-боксы в своей деятельности по похищению чужого имущества, компьютерной информации и совершению иных преступлений.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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