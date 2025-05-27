Российский флот начал учения на Балтике с участием более 20 кораблей

В Балтийском море начались плановые учения российского флота, в которых участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, около 25 самолетов и вертолетов и порядка 3 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

В маневрах задействованы фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, противолодочные корабли, тральщики, а также около 70 единиц военной и специальной техники.

«В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов», – сказано в сообщении.

Экипажи кораблей будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, а также проведут стрельбы по морским и воздушным целям.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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