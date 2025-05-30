В Ленобласти прошли тактико-специальные учения «Очаг»

В Красном селе Ленинградской области прошли тактико-специальные учения «Очаг», которые второй год подряд организует Военно-медицинская академия. В вузе пояснили, что это уникальная возможность будущим абитуриентам лично посмотреть, что такое на деле профессия военного врача.

В ходе учений можно было посмотреть, как оказывают первую помощь в условиях боя наступления и обороны, когда взрываются снаряды и свистят пули. При этом абитуриентам продемонстрировали действия военнослужащих при условном штурме. Для этого были воссозданы настоящие условия боя и сооружены точки оказания первой и квалифицированной медицинской помощи.

Источник фото: пресс-служба Военно-медицинской академии

«Курсанты старших курсов и слушатели академии показали, как в процессе напряженного боя поднимать пострадавших из подбитой бронетехники, перекладывать их в санитарную технику и эвакуировать в безопасное место», – пояснили в Военно-медицинской академии.

В завершении учений был организован мастер-класс по тактической медицине. Специалисты показали, как правильно накладывать медицинский жгут и турникеты, а также научили правильно экипироваться в бронежилет.

Источник фото: пресс-служба Военно-медицинской академии

Кроме того, абитуриенты познакомились с медицинским техникой, в том числе бронированными санитарными автомобилями. Одна из таких машин с высокой проходимостью – «Линза», которая позволяет эвакуировать раненых с переднего края.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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