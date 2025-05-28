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Среда, 28 мая 2025, 15:39 мск

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Легкомоторный самолет упал в море неподалеку от Петербурга

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Легкомоторный самолет «Дельфин-3» потерпел крушение под Санкт-Петербургом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, воздушное судно направлялось на аэродром Бычье поле в Кронштадте. На борту было два человека.

Пилот планировал дотянуть до пляжа, но самолет сел на воду Финского залива у острова Котлин и перевернулся. Люди смогли самостоятельно покинуть судно.

Предположительно, причиной аварии стала техническая неисправность.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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