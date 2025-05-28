Легкомоторный самолет упал в море неподалеку от Петербурга

Легкомоторный самолет «Дельфин-3» потерпел крушение под Санкт-Петербургом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, воздушное судно направлялось на аэродром Бычье поле в Кронштадте. На борту было два человека.
Пилот планировал дотянуть до пляжа, но самолет сел на воду Финского залива у острова Котлин и перевернулся. Люди смогли самостоятельно покинуть судно.
Предположительно, причиной аварии стала техническая неисправность.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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