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Четверг, 29 мая 2025, 12:43 мск

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В Петербурге блокадник отдал мошенникам более 43 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 91-летнего мужчины более 43 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным правоохранителей, 28 мая в полицию Невского района обратился 91-летний житель блокадного Ленинграда. Пожилой человек рассказал, что в период с 19 по 27 мая ему неоднократно звонила неизвестная женщина. Она убедила его передать курьеру 43 399 360 рублей. Блокадник отдал деньги курьеру у дома №4 по Искровскому проспекту.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Полиция ищет злоумышленников.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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