В Архангельской области на пожаре погибли дети и две женщины

В результате пожара в многоквартирном доме в Новодвинске Архангельской области погибли две женщины и двое детей. Кроме того, пострадала 18-летняя девушка, ее госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Надзорное ведомство организовало проверку по факту смертельного пожара.

По данным прокуратуры, пожар произошел ночью 30 мая в квартире в жилом доме №64 по улице Дмитрова. «Погибли две женщины и двое детей, 18-летняя девушка госпитализирована в медицинскую организацию», – отмечается в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья. Также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров, заявили в ведомстве.

Позднее стало известно, что по факту гибели четырех человек в пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). В региональном управлении СК РФ уточнили, что среди жертв – мать и двое малолетних детей, двухлетняя девочка и десятимесячный мальчик. В больницу доставлена 18-летняя старшая дочь погибшей.

Сотрудники СК совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливают причину пожара. Одна из рассматриваемых версий возгорания – неисправность электрооборудования в квартире.

Архангельск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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