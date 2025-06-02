Полиция Петербурга накрыла узел связи телефонных мошенников, похитивших у россиян свыше 15 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли работу узла связи иностранных телефонных мошенников. По делу о мошенничестве задержаны двое подозреваемых. От противоправных действий задержанных пострадали десятки россиян из различных регионов, у которых, по версии следствия, похитили свыше 15 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, фигуранты нашли работу на одном из популярных онлайн-сервисов объявлений. По указанию анонимного куратора они приехали в Санкт-Петербург для обеспечения технической поддержки оборудования колл-центра. Там они арендовали квартиру, где оборудовали узел связи, через который совершался массовый обзвон граждан России из-за границы, перенаправлялся трафик и подменялись зарубежные абонентские номера. За свою работу злоумышленники получали порядка 150 тысяч рублей в месяц.

«Тем самым злоумышленники содействовали обману десятков россиян из различных регионов страны и хищению их денежных средств. Общая сумма ущерба составляет свыше 15 млн рублей», – отметила Волк.

Правоохранители задержали подозреваемых и провели обыск в арендуемой ими квартире, откуда изъяли сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также около полутора тысяч сим-карт.

По версии следствия, от противоправных действий задержанных пострадал петербуржец, лишившийся 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Один из фигурантов арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается. Устанавливаются соучастники и иные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников», – добавила Волк.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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