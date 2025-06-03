ФАС раскрыла картель на сумму более 620 млн рублей на торгах по поставке медизделий

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при поставках медицинских изделий для нужд государственных учреждений в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС раскрыла картель при поставке медицинских изделий на сумму более 620 миллионов рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений в г. Санкт-Петербурге и Калининградской области», – говорится в сообщении.

Две компании нарушили антимонопольное законодательство. Установлено, что фирмы использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имели устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения. Госконтракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены.

«Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Служба уделяет особое внимание пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках», – добавили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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