В Калининграде задержали банду вымогателей у участников СВО

В Калининграде задержали членов организованной преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве у участников специальной военной операции. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по региону.

Сотрудники спецслужбы и следователи установили причастность шестерых подозреваемых к применению насилия и незаконного удержания для принуждения к выплатам участников СВО.

В ходе обыска у задержанных изъяты цифровые устройства, документы и предметы, подтверждающие преступную деятельность, включая сведения о заказных поджогах и других преступлениях против личности.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Отмечается, что фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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