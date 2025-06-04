российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 июня 2025, 15:51 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Калининграде задержали банду вымогателей у участников СВО

В Калининграде задержали членов организованной преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве у участников специальной военной операции. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по региону.

Сотрудники спецслужбы и следователи установили причастность шестерых подозреваемых к применению насилия и незаконного удержания для принуждения к выплатам участников СВО.

В ходе обыска у задержанных изъяты цифровые устройства, документы и предметы, подтверждающие преступную деятельность, включая сведения о заказных поджогах и других преступлениях против личности.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Отмечается, что фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,