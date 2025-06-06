В Ленобласти дворники нашли в пакете новорожденную девочку

В Ленинградской области два дворника нашли пакет с новорожденным ребенком внутри. Малышку забрали медики.

Инцидент произошел в поселке Дубровка. Как только дворники увидели ребенка, то тут же вызвали скорую помощь.

По словам медиков, девочка родилась примерно за два часа до того, как ее нашли. У младенца на голове имеются гематомы. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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