В Ленобласти дворники нашли в пакете новорожденную девочку

В Ленинградской области два дворника нашли пакет с новорожденным ребенком внутри. Малышку забрали медики.
Инцидент произошел в поселке Дубровка. Как только дворники увидели ребенка, то тут же вызвали скорую помощь.
По словам медиков, девочка родилась примерно за два часа до того, как ее нашли. У младенца на голове имеются гематомы. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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