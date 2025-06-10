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Вторник, 10 июня 2025, 16:19 мск

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В Ленобласти супруги отравились побегами нарциссов

В Ленинградской области муж с женой попали в больницу с отравлением. Выяснилось, что они съели побеги нарциссов, перепутав их с диким луком.

Как сообщили в администрации области, дачники сорвали свежую зелень в Выборгском районе. Супруги подумали, что им попался дикий лук, и добавили его в салат.

Муж и жена почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь, пострадавшие были госпитализированы с отравлением.

Нарцисс содержат ликорин – токсичный алкалоид, который может вызывать отравление и раздражение кожи. Среди симптомов – острые боли в животе, тошнота, рвота и диарея, а также неврологические признаки, включая дрожь, судороги и паралич.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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