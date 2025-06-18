В Санкт-Петербурге обнаружили ящик с человеческим останками

В Санкт-Петербурге обнаружили кости человека в ящике. Следственный комитет проводит проверку.
«В Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на улице Вавилова в городе Колпино на глубине около 2 метров обнаружены остатки деревянного ящика с человеческим черепом и фрагментами костей», – сообщили в ведомстве.
Организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, останки отправили на экспертизу, которая установит пол и возраст погибшего человека, а также то, как долго кости находились под землей.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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