В Санкт-Петербурге обнаружили ящик с человеческим останками

В Санкт-Петербурге обнаружили кости человека в ящике. Следственный комитет проводит проверку.

«В Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на улице Вавилова в городе Колпино на глубине около 2 метров обнаружены остатки деревянного ящика с человеческим черепом и фрагментами костей», – сообщили в ведомстве.

Организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, останки отправили на экспертизу, которая установит пол и возраст погибшего человека, а также то, как долго кости находились под землей.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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