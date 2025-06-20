В Ленобласти нашли тело вице-губернатора с огнестрельным ранением

Вице-губернатор Ленинградской области – представитель губернатора в Заксобрании Ленобласти Игорь Петров найден мертвым в собственном доме.

«Администрация, правительство, Законодательное собрание Ленинградской области с глубоким прискорбием извещают, что 19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области – представитель Губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области», – говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

По данным местных СМИ, тело Петрова с огнестрельным ранением обнаружили в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. Предположительно, причиной смерти чиновника стал случайный выстрел при чистке ружья.

Игорь Петров ранее занимал пост главы Юкковского сельского поселения, а также был депутатом Всеволожского района Ленинградской области. Затем он работал в должности управляющего делами областного правительства, а в декабре 2024 года его назначили на пост вице-губернатора – представителя губернатора в законодательном собрании региона.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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