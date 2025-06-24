В Петербурге в подвале отеля нашли тайник с гранатометами и взрывчаткой

В Санкт-Петербурге обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой в гостинице. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В полицию обратился сотрудник отеля и рассказал, что нашел тайник в подвале. Прибывшие на место правоохранители изъяли три гранатомета, снайперскую винтовку Драгунова, охотничий карабин с глушителем, два пистолета, ручную гранату РГД-5, свыше килограмма тротила, а также запалы и боеприпасы.

Оружие отправили на экспертизу. Проводится проверка.

Оперативники установят, кому принадлежал арсенал и как он оказался в подвале гостиницы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube