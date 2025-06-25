В Ленобласти полиция раскрыла схему поставок сим-карт для мошенников

В Ленинградской области правоохранители задержали лидера банды, которая поставляла тысячи сим-карт для нужд телефонных мошенников. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что криминальную схему организовал житель Всеволожского района Ленобласти, руководитель компании – мультибрендового дилера операторов мобильной связи. В даркнете он нашел объявление о массовой закупке активных российских телефонных номеров call-центрами, работающими на Украине», – рассказала Волк.

Злоумышленник привлек к преступной деятельности знакомых и родственника. Фигурант получал для продажи от мобильных операторов партии сим-карт, которые потом активировались с внесением фиктивных данных о якобы иностранных владельцах. Затем сим-карты продавались сообщникам телефонных мошенников, а те использовали их для работы сим-боксов и подмены иностранных номеров на российские.

«По оперативным данным, с января 2024 года участники нелегального бизнеса реализовали более 32,5 тыс. сим-карт, с использованием которых в отношении россиян совершено порядка тысячи IT-преступлений», – отметила Волк.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ («Кража»). Отмечается, что раскрытие схемы позволило предотвратить более 15 тысяч мошеннических звонков из зарубежных call-центров.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube