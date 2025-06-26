В Ленобласти полицейские предотвратили погребение заживо

В Ленинградской области группа людей во время обряда закопала заживо двоих последователей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Странный обряд пресекли полицейские на Суходольском озере в Приозерском районе. Около 15 человек собрались под руководством «шамана», разожгли костры и развесили в лесу различную атрибутику.

Когда на место прибыли оперативники, двое людей лежали в выкопанных в земле ямах, присыпанные землей. Отмечается, что организаторы получили о желающих быть погребенными заживо по 6-9 тысяч рублей.

Полицейские задержали «шамана» и его помощницу и доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube