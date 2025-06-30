В Ленобласти школьник сгорел заживо в заброшенной бане

В Ленинградской области 11-летний мальчик заживо сгорел в заброшенной бане. Возбуждено уголовное дело.

Дети устроили штаб в заброшенной бане в поселке Перово. Один из мальчиков принес канистру бензина, чтобы затопить печь. Между школьниками произошел конфликт, они разошлись.

Чуть позже произошел пожар, прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили тело мальчика.

По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В администрации сообщили, что здание собирались выставить на торги, но пока заинтересованных не было.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube