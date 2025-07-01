Нанес 14 ударов ножом: в Петербурге мужчина зарезал жену на глазах у ребенка

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в зверском убийстве жены. Он в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине менее 14 ударов ножом в область головы и шеи. Преступление было совершено на глазах у малолетнего сына. Об этом сообщает главк СК РФ по городу.

После расправы злоумышленник спрятал тело убитой супруги в ящик дивана.

Все произошло в квартире на улице Севастьянова в Колпино вечером 30 июня. Возбуждено уголовное дело об убийстве (1 ст. 105 УК РФ).

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным регионального главка МВД, девятилетний мальчик, ставший невольным свидетелем убийства своей матери, передан в реабилитационный центр для детей.

В ведомстве уточнили, что вчера вечером в полицию обратилась 63-летняя жительница бабушка ребенка, которая живет во Владивостоке. По словам женщины, ее внук позвонил ей по телефону и рассказал, что мама умерла и он находится в квартире с пьяным отцом.

Правоохранители установили, что семья не так давно переехала в Петербург из Приморского края и с июня проживала в квартире в Колпино. В полиции также отметили, что 44-летний подозреваемый в убийстве 40-летней жены ранее был судим за наркотики.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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