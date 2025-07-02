Житель Санкт-Петербурга объявил Путина в розыск и попал на принудительное лечение

Суд в Санкт-Петербурге отправил на принудительное лечение местного жителя, который «объявил в розыск» президента Владимира Путина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что Григорий Иваненко разместил на стенде у здания военного комиссариата лист формата А4. «На листе фигурант с помощью фото и текста, если кратко, объявил в розыск президента РФ. За помощь в поимке Иваненко обещал 1 000 000 рублей», – рассказали в судебной пресс-службе.

Петербуржца обвинили в хулиганстве (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Суд освободил Иваненко от уголовной ответственности, применив к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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