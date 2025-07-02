Топ-менеджера из Калининграда обвинили в хищении 30 млн рублей у Минобороны

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении главы отдела калининградской компании «Форпост Балтики Плюс». Топ-менеджеру вменяют хищение 30 млн рублей у Минобороны РФ в ходе выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

Под уголовное преследование попал руководитель производственно-демонтажного отдела АО «Форпост Балтики Плюс» Евгений Кононов. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно данным следствия, в сентябре 2021 года между Минобороны России и АО «Форпост Балтики Плюс» заключен государственный контракт на выполнение демонтажных работ на объектах в Калининградской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Кононова. Однако в 2021-2023 годах фигурант вносил в документацию заведомо ложные сведения о стоимости и объемах работ. Таким образом он похитил более 30 млн бюджетных рублей.

«В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере», – сказано в сообщении. Расследование дела продолжается.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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