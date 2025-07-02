В Санкт-Петербурге братьев-близнецов подозревают в пособничестве иностранным мошенникам

В Санкт-Петербурге полицейские задержали братьев-близнецов, их подозревают в пособничестве иностранным IT-мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В течение месяца 20-летние братья выполняли указания украинских кураторов и обеспечивали работу технического оборудования, которое позволяло звонить россиянам из мошеннических колл-центров.

«Злоумышленники арендовали квартиры, куда организаторы через курьерскую службу доставили четыре GSM-шлюза, свыше 3,5 тысячи сим-карт различных операторов связи, а также ноутбук с программным обеспечением. По предварительным подсчетам, ежесуточно через данное оборудование гражданам Российской Федерации проходило свыше 10 тысяч звонков аферистов», – рассказала Волк.

В ходе обысков изъяты сим-карты, GSM-шлюзы, сим-банки, роутер, ноутбук, смартфоны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Предварительное расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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