В Ленинградской области школьник скончался в пульмонологическом санатории

В Ленинградской области школьник умер в одном из пульмонологических санаториев. Возбуждено уголовное дело.

Мальчик страдал астмой и лечился на протяжении четырех лет. В какой-то момент ему стало тяжело дышать, он обратился к дежурным врачам для получения медицинской помощи.

Ребенку сделали ингаляцию, но его состояние ухудшилось, он потерял сознание. Несмотря на проведенные врачом реанимационные мероприятия, мальчик умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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