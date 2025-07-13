При обрушении подвесного моста в Вологодской области пострадали 12 человек

В Вологодской области подвесной мост рухнул во время крестного хода. По последним данным, пострадали 12 человек.
Инцидент произошел накануне в Никольском округе. Во время крестного хода произошло обрушение подвесного моста, соединяющего поселок Дуниловский с деревней Дунилово.
«Два человека в стационаре, состояние стабильное. Один пациент находится в областном травматологическом центре, девять человек проходят амбулаторное лечение на дому. Все пострадавшие получают медицинскую помощь», – сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что лично контролирует ход работ по ликвидации последствий произошедшего.
Вологда, Зоя Осколкова
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