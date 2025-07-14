В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода. В результате пострадал ребенок.

Инцидент произошел на Фонтанке. В момент столкновения на теплоходах было в общей сложности 75 пассажиров. Пострадал ребенок, он получил травму ноги, медицинскую помощь оказали на месте.

Отмечается, что один из теплоходов был поврежден – на нем осталась небольшая вмятина на корме. На втором судне видимых повреждений нет.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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